Plus Gödenroth/Region Von einem postreformatorischen Pfarrer und einem ehemaligen Mönch: Neues Buch Leona Riemanns aus Gödenroth Die in der Region bekannte Schriftstellerin und frühere Lehrerin Leona Riemann aus Gödenroth hat ihre „Hunsrücker Lebensbilder“ voller menschlicher Schicksale und Verwicklungen im Eifeler Literaturverlag herausgegeben. Wie bereits in ihren früheren Publikationen sind ihre Geschichten detailreich, vor allem aber interessant und gut lesbar. Von Heinz Kugel

Ihre Darstellungen spielen im Hunsrück, an der Mosel, an der Nahe und am Rhein. Die Autorin schreibt, dass diese Lebensbilder eigentlich nicht geplant waren, sie sich dann aber so ergeben hätten. Diese Bescheidenheit ist nicht angebracht, denn die Beiträge zeigen große Lebensfreude, aber auch Trauer und vor allem einen großen ...