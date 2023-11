Plus Andernach Von der Produktidee zum eigenen Unternehmen: Andernacher Jan Heinemann (20) ist mit Löschigel erfolgreich Als unsere Zeitung den Andernacher Jan Heinemann vor rund zweieinhalb Jahren das erste Mal traf, hatte dieser gerade mit seiner Erfindung „Löschigel“ den Landeswettbewerb von „Jugend forscht“ gewonnen. Ausgehend von seiner inzwischen vielfach prämierten Produktidee hat der 20-Jährige ein eigenes Unternehmen aufgebaut. Das Start-up wurde beim KfW Award Gründen mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Von Martina Koch

Dabei war sich Heinemann damals im Frühjahr 2021 noch gar nicht so sicher, ob er seinen Löschigel als eigenständiger Unternehmer oder über einen erfahrenen Partner vermarkten will. Er besuchte damals die Oberstufe des Berta-von-Suttner-Gymnasiums und war über sein ehrenamtliches Engagement bei der DLRG und beim DRK in Andernach auf die ...