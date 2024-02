Florian Bales hat offenbar das Gespür für lohnenswerte Unternehmungen. Gut anderthalb Jahre betrieb der junge Unternehmer zwei Corona-Teststationen in Andernach und Mayen. Mit viel Erfolg, er nahm für 16 Kitas regelmäßige Tests vor, testete gar Binnenschiffer auf dem Rhein und Menschen in Quarantänehotels in Frankfurt. Zu den besten Zeiten beschäftigte der heute 31-Jährige 75 Menschen, die meisten auf 450-Euro-Basis. Dann war Corona passé, zumindest aus der öffentlichen Wahrnehmung. Bales steckte den Kopf nicht in den Sand, sondern sondierte den Markt – und baute zwei andere Betriebe auf.