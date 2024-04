Plus Andernach Viel Bewegung in der Andernacher Gastroszene: Sternekoch Peter Fridén wechselt vom Yoso ins Purs Von Martina Koch i Küchenchef Peter Fridén (links), Chefpatissière Meike Blickheuser und Geschäftsführer Gerhard Pohl gehen mit Purs Fine Hotels & Restaurants künftig neue Wege: Fridéns New Nordic Japanese Cuisine wird ab dem 8. Mai im Purs serviert, im Yoso soll Streetfood auf den Tisch kommen. Foto: Martina Koch Das Team der Purs Fine Hotels & Restaurants in Andernach hatte kürzlich gleich doppelten Grund zu feiern: Purs-Küchenchef Yannick Noack wurde nach 2023 ein weiteres Mal mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet, während sich Yoso-Koch Peter Fridén knapp ein Jahr, nachdem er das Restaurant mit neuem Konzept übernommen hatte, den ersten Stern sicherte. Hinter den Kulissen ist allerdings einiges im Umbruch. Lesezeit: 4 Minuten

Seit vergangenem Sommer bietet Peter Fridén, der 2022 für das Tawa Yama in Karlsruhe einen Stern erkocht hatte, in der Andernacher Schafbachstraße, wo sich zuvor unter Sterneköchin Sarah Henke einen Namen gemacht hatte, seine New Nordic Japanese Cuisine an. In der klassischen französischen Gourmetküche ausgebildet, vereint der 42-Jährige darin Einflüsse ...