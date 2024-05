Plus Pellenz

VG-Rat Pellenz investiert: Fahrzeughalle der Krufter Feuerwehr wird erweitert

Von Wolfgang Lucke

i Wegen der Neuanschaffung eines Drehleiterfahrzeuges soll die bestehende Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Kruft erweitert werden. Foto: Martina Koch

An ungewohntem Ort fand die jüngste Sitzung des Verbandsgemeinderates Pellenz statt. Die Plaidter Hummerichhalle diente als Ausweichquartier, da der große Saal im Rathaus zurzeit wegen der Wahlvorbereitung stark in Anspruch genommen werde, so die Erläuterung von Sebastian Busch, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG).