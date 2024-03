Plus Maifeld VG Maifeld passt Elternbeiträge an: 5 Euro mehr für die betreuende Grundschule Von Birgit Pielen i Das rechnet sich für die Verbandsgemeinde Maifeld: Sie schießt 90.000 Euro für die betreuenden Grundschulen zu, um Familien nicht über die Maßen finanziell zu strapazieren. Foto: Oliver Berg/dpa Lesezeit: 2 Minuten Die Schulstruktur innerhalb einer Verbandsgemeinde ist ein wichtiger Standortfaktor, um für junge Familien attraktiv zu bleiben. Und da ist die Verbandsgemeinde Maifeld offensichtlich auf einem guten Weg, auch bei den Kleinsten.

Die sogenannten betreuenden Grundschulen in Lonnig, Mertloch, Münstermaifeld und Welling etablierten sich in den vergangenen Jahren so gut, dass das Betreuungsangebot auf derzeit 17 Gruppen mit insgesamt 324 Kindern angestiegen ist. Vor fünf Jahren waren es noch 13 Gruppen mit 243 Kindern. Entsprechend musste inzwischen der Personalschlüssel angepasst werden, was ...