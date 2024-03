Plus Weiler/Mayen

Verwilderte Katzen werden zum Problem – Tierheim Mayen fordert Kastrationspflicht für Freigänger

Von Elvira Bell

i Eine etwa zehnjährige Katze und ihre vermutlich einjährige Tochter (Foto) aus der Vordereifelgemeinde Weiler können sich glücklich schätzen, sie sind in Falle getappt. Sie wurden zwischenzeitlich kastriert und ärztlich versorgt. Nur durch eine Kastration kann weiteres Leid von Streunern verhindert werden. Sie können nicht vermittelt werden. Fotos: Elvira Bell Foto: Elvira Bell

Katzen sind die beliebtesten Haustiere in Deutschland. Doch nicht alle Samtpfoten haben einen gemütlichen Platz zum Schlafen und regelmäßig ausreichend Futter im Napf. Viele sind krank, Millionen von Streunerkatzen fristen in Deutschland ohne menschliche Obhut ihr Dasein und führen einen elenden Überlebenskampf – auch in der Vordereifelgemeinde Weiler und in Mayen.