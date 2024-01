Verschiedene Bildungsangebote nutzen: Die BBS Mayen informiert

Eine Schülerin meldet sich im Unterricht. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Für das neue Schuljahr bietet die Berfufsbildene Schule Mayen Beratungen an. Die sind laut BBS-Mitteilung am Freitag, 2. Februar, von 14 bis 17 Uhr und am Mittwoch, 7. Februar, von 16 bis 19 Uhr. Das Schulleitungsteam steht an diesen Tagen für ausführliche Gespräche und individuelle Fragen ohne Terminvereinbarung zur Verfügung.

An der Schule gibt es auch weiterführende Bildungsgänge: Berufsvorbereitungsjahr Hauswirtschaft/Pflege, Technik, Sprache; Berufliches Gymnasium Wirtschaft, Gesundheit und Soziales; Höhere Berufsfachschule Wirtschaft, Sozialassistenz, Berufsoberschule I; Duale Berufsoberschule; Berufsfachschule I, Ernährung und Hauswirtschaft/Sozialwesen, Wirtschaft und Verwaltung, Gesundheit und Pflege sowie Gewerbe und Technik; Berufsfachschule II, Ernährung und Hauswirtschaft/Sozialwesen, Wirtschaft und Verwaltung, Gesundheit und Pflege sowie Gewerbe und Technik; Fachschule Heilerziehungspflege; Fachschule Sozialpädagogik (Voll- und Teilzeit); Berufsfachschule Pflege (Generalistische Ausbildung); Fachschule Altenpflegehilfe.

Anmeldezeitraum für alle Bildungsgänge ist von Donnerstag, 1. Februar, bis Freitag, 1. März. Weitere Informationen gibt es unter www.bbs-mayen.de.