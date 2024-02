Verfolgungsjagd führt über die A 48 bis Polch: Zwei Personen festgenommen

Beim Anblick eines Streifenwagens trat ein Autofahrer am Montagmorgen die Flucht an. Vermutlich handelte es sich um Einbrecher.

ILLUSTRATION – Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet. Foto: David Inderlied/dpa

Ein mit mehreren Personen besetztes Auto wollte eine Polizeistreife am frühen Montagmorgen gegen 3.20 Uhr in Mayen kontrollieren. Doch der Fahrer setzte nach Erkennen des Streifenwagens zur Flucht an. Er lenkte das Fahrzeug in Richtung Autobahn und fuhr auf die A 48 in Richtung Koblenz auf. An der Anschlussstelle Polch verließ der Wagen die Autobahn, touchierte zwei Leitpfosten und kam kurz darauf zum Stehen.

Ein Insasse wurde von den Polizeibeamten an Ort und Stelle fixiert, zwei weitere Personen entfernten sich zu Fuß, wovon eine wenig später auf einem nahe gelegenen Parkplatz festgenommen werden konnte. Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte Wertgegenstände, darunter mehrere Uhren, die laut Polizeibericht auf eine zurückliegende Straftat, vermutlich einen Einbruch, hindeuteten. Die dritte Person ist nach wie vor flüchtig, die Ermittlungen dauern derzeit noch an. red

Die Polizei Mayen sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise unter Tel. 02651/8010.