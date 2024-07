Burgbrohl

Unglück an Bahnübergang: 62-Jähriger stirbt nach Unfall

i Tödlicher Unfall in Burgbrohl. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolfoto)/dpa

Ein 62-jähriger Rollerfahrer ist am Dienstag gegen 12 Uhr in Burgbrohl tödlich verunglückt. Laut Polizei Remagen wurde er an dem mit Andreaskreuz und Lichtzeichenanlage beschilderten Bahnübergang in Burgbrohl von einem Zug erfasst.