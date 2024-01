Unfall mit Sportwagen auf A48: Autobahn eine Stunde gesperrt

Ein italienischer Sportwagen ist am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Autobahn 48 bei Ochtendung im Landkreis Mayen-Koblenz mit der Leitplanke und einem weiteren Fahrzeug kollidiert.

Aufgrund eines Unfalls war die A48 bei Ochtendung etwa eine Stunde gesperrt. Foto: Carsten Rehder/dpa

Der Fahrer sei am Mittwoch vermutlich mit nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit in Richtung Koblenz unterwegs gewesen, teilte die Polizeiautobahnstation Mendig mit.

Die beiden 54 und 60 Jahre alten Insassen des Sportwagen wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Insassin des zweiten Fahrzeugs blieb unverletzt. Beide Autos waren durch den Unfall stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben des Polizeisprechers auf einen mindestens mittleren fünfstelligen Betrag. Die A48 war für etwa eine Stunde gesperrt.