Unfall bei Ochtendung: A48 für drei Stunden voll gesperrt

Gegen 13.40 Uhr kam es am Freitag auf der Autobahn 48 auf Höhe der Anschlussstelle Ochtendung in Fahrtrichtung Trier zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Die Aufräumarbeiten unter Vollsperrung dauerten mehrere Stunden an.

Symbolbild: dpa Foto: dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Unfall drei Personen im Alter von 21 bis 22 Jahren leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein Fahrzeug auf nasser Fahrbahn und für diese Verhältnisse zu hoher Geschwindigkeit in Schleudern und kollidierte mit einem Kleintransporter. Die Verletzten wurden in einem Krankenhaus medizinisch untersucht und behandelt.



Da bei dem Unfallgeschehen auch Betriebsmittel ausgetreten waren, musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden. Die Aufräumarbeiten auf den Fahrstreifen dauerte etwa drei Stunden. In dieser Zeit war die A48 in Fahrtrichtung Trier voll gesperrt.