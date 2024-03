Münstermaifeld

Unfall auf der L82 in Münstermaifeld – Bus mit Schulkindern trotzt Gegenverkehr überholt

i Symbolfoto Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild

Einen leicht Verletzten forderte ein Unfall am Ortsausgang in Münstermaifeld auf der L 82 am Mittwochmorgen, 6. März.