Plus Kottenheim/Koblenz

Tödlicher Streit um dreckige Toilette: Täter steht vor Gericht

Was ist in jener Juni-Nacht in Kottenheim passiert, in der ein junger Mann (27) gewaltsam zu Tode kam? Die Hintergründe dieser Tat beleuchtet seit Montag die Dritte Strafkammer des Landgerichts Koblenz. Angeklagt ist ein 38 Jahre alter Syrer, der den Mitbewohner nach einem kurzen, heftigen Streit erstochen haben soll.