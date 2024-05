Plus Andernach Turbulente Jahre im Andernacher Rat: Viertel der Mitglieder legte Mandat vorzeitig nieder Von Martina Koch i Die 40 gewählten Mitglieder des Andernacher Stadtrats kamen am 29. Mai 2019 zur konstituierenden Sitzung zusammen. Nicht alle blieben bis zur nun bevorstehenden Kommunalwahl Teil des Gremiums. Foto: Martina Koch 40 Kommunalpolitiker haben die Andernacher 2019 in ihren Stadtrat gewählt. Bei Weitem nicht alle ursprünglich gewählten Ratsmitglieder blieben bis zur jüngsten Sitzung Ende April in dem Gremium vertreten: Gut ein Viertel derjenigen, die 2019 ein Ratsmandat ergatterten, legten dieses vorzeitig nieder. Die Gründe für den frühzeitigen Ausstieg aus dem Rat sind vielfältig. Lesezeit: 3 Minuten

Die ersten drei der mehrheitlich von den Andernacher Wählern bestimmten Mitglieder „verlor“ der Stadtrat bereits in seiner konstituierenden Sitzung am 29. Mai 2019: An diesem Abend wählten die Ratsmitglieder in geheimer Abstimmung Franz-Josef Wagner (SPD), Hans-Georg Hansen (CDU) und Winfried Günter (FWG) als neue ehrenamtliche Beigeordnete der Stadt. Große Kontinuität bei ...