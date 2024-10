Plus Mayen

Trotz Seuchengefahr: Warum der Schafmarkt in Mayen stattfinden konnte

Von Elvira Bell

i Während die einzelnen Schafrassen dem Publikum von Heinrich Schulte (im Hintergrund zu sehen) vorgestellt wurden, schienen die Schafe im Vordergrund noch ein wenig gelangweilt. Foto: Elvira Bell

Die Blauzungenkrankheit hält derzeit Schafzüchter in ganz Deutschland in Atem. Der traditionsreiche Schafmarkt in Mayen konnte dennoch stattfinden – unter Auflagen.