Ochtendung

Transporter brennt auf A 48: Autobahn zwischen Ochtendung und Polch für zwei Stunden gesperrt

Ein brennender Transporter auf der A 48 in Fahrtrichtung Trier zwischen Ochtendung und Polch wurde der Autobahnpolizei Mendig am Freitag gegen 16.55 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Streife befanden sich keine Personen mehr in dem Fahrzeug. Das Fahrzeug war zuvor mit zwei Männern besetzt, welche dieses noch vor Ausbruch des Brandes unverletzt verlassen konnten.