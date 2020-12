Archivierter Artikel vom 12.07.2020, 16:30 Uhr

Mehren

Tödliche Bruchlandung in der Vulkaneifel: Pilot stirbt bei Flugzeugunglück

Der Pilot eines einmotorigen Ultraleichtflugzeuges ist am Sonntag bei einer Bruchlandung in Mehren in der Vulkaneifel tödlich verletzt worden.