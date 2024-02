Plus Thür Thürer Rat bringt Haushalt unter Dach und Fach: Trotz leichtem Plus nicht ganz zufrieden Die Vorzeichen für den neuen Thürer Ortsbürgermeister Lukas Ellerich (CDU) im Hinblick auf seinen ersten Haushalt sind verheißungsvoll: Der Etat 2024 weist ein leichtes Plus in sechsstelliger Höhe auf, und er ist einstimmig im Gemeinderat kürzlich verabschiedet worden. Dennoch bremst Ellerich ein wenig die Euphorie: „Im Haushalt ist noch nicht alles drin, was wir eigentlich gern gehabt hätten.“ Im Ergebnishaushalt kann bei geplanten Aufwendungen von 3,65 Millionen Euro bei Erträgen von kalkulierten 3,75 Millionen ein Jahresüberschuss von 103.000 Euro erwartet werden. Von Thomas Brost

Was sind die größten Investitionen in Thür? Wichtig sei dem Gemeinderat gewesen, dass die Sanierung der Breitsteinstraße im Paket enthalten sei. Dafür würden mindestens 500.000 Euro für Planung und Ausbau benötigt, das Gros an Investitionen, die insgesamt in diesem Haushaltsjahr 940.000 Euro ausmachen werden. Ein großer Brocken wird die Erneuerung ...