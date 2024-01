Gestandene Vollblutjecken sind beim frühen Start in den Saalkarneval in Kottenheim voll auf ihre Kosten gekommen. Bei der ersten von fünf Damensitzungen wurde jetzt mit „vill Spaß an d' Freud'“ und „maet drei Mol dräfdech Kottem Alaaf“ ein buntes Kaleidoskop an Büttenreden, Tänzen und schauspielerischem Können dargeboten.