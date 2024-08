Mayen

Tabuthema: Auf Gewalt in Beziehungen aufmerksam gemacht

i Am Boemundring kamen die Mitglieder des Mayener Forum gegen Gewalt mit den Bürgern ins Gespräch. Foto: E. T. Müller

Lea Bales, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Mayen-Koblenz, ist davon überzeugt, dass auf Gewalt in engen sozialen Beziehungen ständig hingewiesen werden muss. Daher machte das Mayener Forum gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen mit einem Stand am Boemundring auf das Thema aufmerksam.