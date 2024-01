Steigende Betriebskosten: Parken in Andernach ist teurer geworden

Zum Jahresanfang wurden die Preise in den Stadtwerke-Parkhäusern angepasst. Foto: Stadtwerke/Meta Welling

„Mit der Tiefgarage am Rathaus und dem Parkhaus am Stadtgraben bieten wir seit Jahrzehnten günstig gelegene Parkmöglichkeiten in der Andernacher Kernstadt an“, betonen sie in einer Pressemitteilung. Mittlerweile sei es aber nicht mehr möglich, die steigende Betriebskosten durch Optimierungen auszugleichen. Daher habe man nun eine Preisanpassung vorgenommen.

Parkhaus am Stadtgraben: Durchgehend von Montag bis Sonntag jeweils rund um die Uhr geöffnet; Preise für Kurzparker von 7 bis 19.30 Uhr: 0–1 Stunde: 1,10 Euro, je weitere Stunde: 0,50 Euro; Preise für Kurzparker von 19.30 bis 7 Uhr: 0–2 Stunden; 1,10 Euro, je weitere Stunde: 0,50 Euro, maximaler Nachttarif: 5 Euro.

Die Tiefgarage Rathaus: Geöffnet von Montag bis Freitag, 7 bis 20 Uhr, und Samstag, 7 bis 19 Uhr; Preise für Kurzparker: 0–1 Stunden, 1,10 Euro, je weitere Stunde: 0,50 Euro, Maximaler Tagestarif: 6 Euro; Preise für Dauerparker: Halbtagesparker, 36 Euro, Tagesparker 67 Euro.