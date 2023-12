Kunst und Stillstand: Das passt nicht gut zusammen. Das findet auch Judith Ellner, die neue Betreiberin der Stehbach-Galerie. Mit der Ausstellung „Wald und Eulen“ will sie neues Leben in das Alte Arresthaus bringen. Ausgestellt werden Werke der drei Künstlerinnen Christel May, Irmgard Mattes und Ursula Hedrich.