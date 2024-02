Plus Baar/Virneburg/Kirchwald Starkregenschutz in der Vordereifel: Bürger sind in Workshops gefragt Wie alle anderen Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde (VG) Vordereifel haben sich auch die Ortsgemeinden Baar, Virneburg und Kirchwald der Erstellung eines örtlichen Starkregenvorsorgekonzepts angeschlossen. Die Konzepte werden mit 90 Prozent der Kosten vom Land Rheinland-Pfalz gefördert, um die entsprechenden Defizite und Problembereiche zu erfassen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch Starkregen zu entwickeln, heißt es in der Pressemitteilung der VG Vordereifel.

Nach einer allgemeinen Auftaktveranstaltung im Februar vergangenen Jahres in Wanderath hatte in Baar im April eine gezielte örtliche Begehung aller Ortslagen mit Vertretern des Ingenieurbüros und der Verbandsgemeinde sowie dem örtlichen Wehrführer stattgefunden. Die Ergebnisse wurden jüngst bei einem Bürgerworkshop in der Mehrzweckhalle in Wanderath vorgestellt. Aktualität hat dieses Thema ...