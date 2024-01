Plus Saffig Starkes Bündnis für die Saffiger Synagoge: Zuschüsse und Spenden ermöglichen Sanierung Das Schloss der Saffiger Synagoge klemmt und lässt sich erst durch energisches Rütteln öffnen, im Inneren ist es kühl, von den Wänden bröckelt der Putz. Das Mitte des 19. Jahrhundert von der einst florierenden jüdischen Gemeinde in Saffig erbaute Gebäude hat schon bessere Zeiten gesehen. Aber auch deutlich schlechtere. Ein breites Bündnis ermöglicht jetzt die Sanierung des Gotteshauses. Von Martina Koch

Die umfangreichen Arbeiten, die noch in diesem Jahr beginnen werden, schlagen voraussichtlich mit rund 127.000 Euro zu Buche (wir berichteten). Dabei sollen in erster Linie Feuchtigkeitsschäden behoben werden. Unter anderem ist geplant, die Fundamente freizulegen, eine Horizontalsperre einzubauen und den Putz auszubessern beziehungsweise zu erneuern. Am Vortag des Gedenktages für die ...