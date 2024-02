Plus Mayen Stadtwerke Mayen und Fernwärmeversorgung: Andere Öffnungszeiten an Karneval Während der „heißen Phase“ des Karnevals ändern sich die Öffnungszeiten der Stadtwerke Mayen und der Fernwärmeversorgung Mayen.

Das Service-Center der in der Kehriger Straße 8–10 ist an Schwerdonnerstag, 8. Februar, bis 12 Uhr erreichbar. Am Freitag, 9. Februar, ist es von 8 bis 14 Uhr besetzt. Nach einem Schließtag am Rosenmontag, 12. Februar, ist das Team wieder von 8 bis 12.30 und von 13.30 bis 16 Uhr ...