Stadtverwaltung prüft: Bekommt der Andernacher Bahnhof endlich wieder ein WC?

Von Martina Koch

i Der Mittelbahnsteig des Andernacher Bahnhofs wird im Sommer modernisiert. Viele Reisende wünschen sich, dass sich die Aufenthaltsqualität im Bahnhof insgesamt verbessert. Foto: Martina Koch

Mit Erleichterung haben die Verantwortlichen bei der Stadt die Nachricht aufgenommen, dass die Deutsche Bahn bald endlich einen Teil der Modernisierungsmaßnahmen am Andernacher Bahnhof in Angriff nehmen will. Im ersten Bauabschnitt sollen rund 5,5 Millionen Euro investiert werden. Ungeklärt ist bislang die Frage, inwieweit der Bahnhof künftig wieder mit einem öffentlichen WC aufwarten kann.