Stadt Mayen zieht Resümee zu Abläufen beim drohenden Hochwasser an der Nette – Krisenstab früh vorbereitet

Zum Jahresbeginn drohte in Mayen erneut ein Hochwasser. Obwohl die Stadt selbst nicht am stärksten von andauernden Regenfällen betroffen war, war ein Handeln vonnöten, erläutert die Stadt in einer Pressemitteilung. Der Grund: Die Gewässer aus der Umgebung hätten zu einer Erhöhung des Wasserspiegels der Nette führen können – ein ähnliches Szenario wie bei der Juliflut 2021.