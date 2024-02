In bundesdeutschen Städten leben groben Schätzungen zufolge doppelt bis dreimal so viele Ratten wie Menschen. Andernach dürfte da keine Ausnahme sein. In der Altstadt, insbesondere im Bereich des Steinwegs und des Marktplatzes, wurden die nachtaktiven Tiere allerdings in den vergangenen Monaten vermehrt am helllichten Tag gesichtet. Die Stadt nimmt daher für die Bekämpfung mehr Geld in die Hand.