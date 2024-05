Plus Mayen

Spross einer musikalischen Familie: Thomas Goritzki inszeniert erstmals in Mayen

Von Lieselotte Sauer-Kaulbach

i Thomas Goritzki ist neu bei den Burgfestspielen. Der Regisseur bringt den Stoff „Wie im Himmel“ auf die Bühne der Genovevaburg. Premiere ist am Samstag, 29. Juni. Weitere 21 Aufführungen sind bis zum 7. August vorgesehen. Foto: Rico Rossival

Die Liste seiner Arbeiten als Regisseur für Fernsehen und Film ist lang, die Beziehung zum Theater trotzdem der rote Faden in seiner Laufbahn: Thomas Goritzki, Jahrgang 1952, der in den 1970er-Jahren Schauspiel an der Hochschule der Künste in Berlin studierte. In Mayen inszeniert er in diesem Jahr bei den Burgfestspielen Kay Pollaks Schauspiel „Wie im Himmel“ über einen erfolgreichen Dirigenten, der nach einem körperlichen und seelischen Zusammenbruch zu seinen ländlichen Wurzeln ins Dorf zurückkehrt.