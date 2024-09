Spendenübergabe in Mendig: Vokalensemble Musica Nova und Orchester erspielen 9000 Euro für gute Zwecke

Der musikalische Leiter des Musicalprojektes und Chorleiter und Komponist Gerd Schlaf (zweiter von links) freute sich im Beisein von Pfarrer André Beetschen (vorne, rechts außen) einen Scheck in Höhe von 9000 Euro an Ralf Schneider-Eichhorn (links außen) und an Hans-Peter Gandner vom Kolpinghaus Koblenz zu übergeben. Foto: Elvira Bell