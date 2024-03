Plus Polch SPD-Politiker aus dem Maifeld kritisiert Kanzler: „Den Olaf Scholz versteht keiner“ Von Birgit Pielen i Maximilian Mumm steht in seinem Bürgermeisterbüro der Verbandsgemeinde Maifeld. Im Hintergrund zu sehen ist eine Schaufensterpuppe, die seinen Dienstanzug trägt, als er noch Motorradpolizist war. Fotos: Kevin Rühle Foto: Kevin Rühle Lesezeit: 5 Minuten „Es tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, wie meine Partei, die eines Helmut Schmidt und eines Willy Brandt, immer mehr den Bach runtergeht, weil einer vorne steht, der es nicht kann.“ Derjenige, der das sagt, ist Maximilian Mumm (57), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld. Er verschafft seinem Frust über den Bundeskanzler öffentlich Luft – obwohl er in derselben Partei wie Olaf Scholz ist.

Wann haben Sie sich zuletzt über Ihren Parteikollegen Olaf Scholz geärgert? Am Dienstag bei der Debatte über Taurus-Lieferungen für die Ukraine. Ich verstehe sein Zögern nicht und kann diese Schachtelsätze nicht mehr hören. Wer in der Regierung macht das besser? Verteidigungsminister Boris Pistorius. Er ist deshalb der beliebteste Politiker in Deutschland. Er macht ...