Plus Pellenz SPD Pellenz stellt Liste für Kommunalwahl vor: Wilhelm Anheier ist Spitzenkandidat i Die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD Pellenz. Foto: Lars May Die SPD Pellenz hat sich entschieden: Diese Kandidaten schickt sie für die Kommunalwahl ins Rennen. Der Fraktionsvorsitzende Wilhelm Anheier steht an der SPitze dieser Liste. Lesezeit: 1 Minute

Die SPD Pellenz geht mit ihrem Fraktionsvorsitzenden Wilhelm Anheier an der Spitze in die Kommunalwahl am 9. Juni. Dies entschieden die Mitglieder in ihrer Mitgliederversammlung in der Plaidter Hummerichhalle, teilen die Sozialdemokraten mit. Dabei konnte der Vorsitzende des SPD-Pellenzverbandes, Benjamin Kastner, einen Vorschlag unterbreiten, welcher alle fünf Ortsgemeinden der Pellenz ...