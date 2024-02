Spaziergängerin sichtet Mann mit Baby und Waffe: Verwechslung führt zu Polizeieinsatz

Polizeieinsatz am Freitagmittag im Rauscherpark in Plaidt. Doch wie sich herausstellte, bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.

ILLUSTRATION – Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet. Foto: David Inderlied/dpa

Eine männliche Person, die mit einem Gewehr und einem Baby im Rauschermühlenpark in Plaidt unterwegs sei, hat eine Spaziergängerin am Freitagmittag der Polizei gemeldet. Die Polizei leitete daraufhin sofort eine Fahndung ein und traf wenig später einen Spaziergänger an, auf den die mitgeteilte Beschreibung passte. Der Mann war laut Polizeibericht tatsächlich mit seinem Baby im Rauscherpark spazieren.

Das angeblich mitgeführte Gewehr entpuppte sich bei den Ermittelungen jedoch als ein Regenschirm, den der Spaziergänger aufgrund des Wetters mitgenommen hatte. Dieser war von der Anruferin vermutlich mit einem Gewehr verwechselt worden. Die Polizei weist darauf hin, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung in Plaidt bestand. red