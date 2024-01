Kinder und Jugendliche aus sucht- und/oder psychisch belasteten Familien brauchen Unterstützung. Die finden sie in Mayen in der Kindergruppe Lapislazuli und in der Jugendgruppe Palisander, in Andernach in der Kindergruppe Helianthi. Die Gruppen, fangen die psychisch belastete Kinder auf, bieten ihnen Aussprache, Sicherheit und Entlastung. Doch sie stehen vor dem Aus, wie es in einer Pressemitteilung eindringlich heißt.