Plus Kreis Mayen-Koblenz So halten sich Fahrlehrer auf dem Laufenden: E-Autos auch Neuland für manchen Profi rund um Koblenz Elektrofahrzeuge, immer mehr Assistenzsysteme und neue Straßenverkehrsregeln – das alles beschäftigt auch die Fahrlehrer. Ihr Berufsbild ist im Wandel. Sie müssen immer mehr Wissen vermitteln. Jo Einig macht den Job, wie es so schön heißt, „nicht erst seit gestern“. Dennoch: Wie gehen er und Kollegen mit den neuen Herausforderungen um? Von Stefan Lieser

Der Vorsitzende im Fahrlehrer-Verband Rheinland vertritt an die 600 Fahrschulen in Rheinland-Pfalz, rund 70 Prozent aller Ausbildungsstätten im Land, und spricht in seinem Koblenzer Büro kurz und knapp vom „Zeitenwechsel“. Nicht nur richtiges Überholen Denn wer glaube, ein Fahrlehrer vermittele nach wie vor nur die Regeln beim richtigen Überholen – nie vor ...