Simone Röttgen will Saffiger Bürgermeisterin werden: „Mehr Mut für Veränderungen haben“

Von Wolfgang Lucke

i Simone Röttgen ist mit ihrem Partner, ihren zwei Kindern und Labrador Vince in Saffig zu Hause. Für die Freie Wählergemeinschaft tritt die 36-Jährige als Bürgermeisterkandidatin an. Foto: Wolfgang Lucke

Offenherzig, empathisch, familiär. So beschreibt sich in Kurzform Simone Röttgen aus Saffig. Sie tritt für die Freie Wählergruppe zur Bürgermeisterwahl an. Eines ihrer großen Anliegen ist eine gute und moderne Art der Kommunikation, gern auch in den sozialen Netzwerken. Alle Bürgerinnen und Bürger im Ort sollen den gleichen Informationsstand haben.