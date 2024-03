Siegerin gekürt: Frida Conrad ist die beste Vorleserin im Kreis

Nachdem die Schulen im Kreis im vergangenen Herbst ihre Sieger kürten, traten diese beim von der Stadtbücherei Mayen veranstalteten Kreisentscheid an. 15 Mädchen und Jungen waren im Sitzungssaal der Stadt Mayen zusammengekommen, um zu beweisen, dass sie die besten Vorlesenden im Kreis sind.

Begrüßt wurden sie von Oberbürgermeister Dirk Meid. Anschließend mussten die Lesetalente die dreiköpfige Jury aus Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei Mayen und der Buchhandlung Reuffel überzeugten. Gelesen wurden ein vorbereiteter und ein fremder Text. Frida Conrad siegte für das Wilhelm-Remy-Gymnasium in Bendorf. Alle Teilnehmenden erhielten eine Urkunde und einen Buchpreis. Weiter geht es im Frühjahr auf Bezirksebene. Dort wird Frida Conrad versuchen, die Teilnahme am Landesentscheid zu erreichen. Der Vorlesewettbewerb endet im Sommer mit dem Bundesfinale in Berlin. red