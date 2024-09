Sie brachten extra einen großen Transporter mit: Unbekannte stehlen Bagger in Mendig

Ein Bagger ist von einem Firmengelände in der August-Horch-Straße in Mendig gestohlen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas zu dem offenbar geplanten „Abstransport“ sagen können.

Anzeige

Ein Bagger ist von einem Firmengelände in der August-Horch-Straße in Mendig gestohlen worden. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen Mittwoch, 18. September, 14 Uhr, und Samstag, 21. September, 9 Uhr. Der Bagger stand in dieser Zeit auf einem verschlossenen Firmengelände. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie ein Vorhängeschloss aufbrachen, teilt die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zur Folge wurde der Bagger vom Firmengelände gefahren und auf der August-Horch-Straße auf ein Transportfahrzeug aufgeladen und abtransportiert.

Wer zur relevanten Tatzeit in der August-Horch-Straße (oder in unmittelbarer Nähe) verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Mayen unter der 02651/8010 zu melden.