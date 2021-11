Sessionsauftakt: Endlich heißt es wieder „Maye Mayoh“

Es war der Moment, den viele Freunde der fünften Jahreszeit nach der pandemischen Pause kaum erwarten konnten. Endlich wieder „Maye-Mayoh“: Ein striktes 2G-Regime erlaubte den Karnevalisten und feierfreudigen teils verkleideten Jecken am Samstag pünktlich um 11.11 Uhr den Start in die Faasenaacht. Allerdings erlebten die knapp 300 Geimpften und Genesenen eine etwas andere Sessionseröffnung. Diese fand erstmals in einer mit Flatterband abgesperrten Feierzone in der Brückenstraße, zu Füßen des im Brückentor beheimateten Karnevalsmuseum und ohne Bühne statt.