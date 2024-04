Plus Mendig

Separatistenlandrat vor 100 Jahren erschossen: Mahnkreuz in Mendig eingeweiht

Von Elvira Bell

i Verliehen der Einsegnung des Mahnmals ein persönliches Gesicht (von links): Thomas Schlich, der Urgroßneffe von Wilhelm Schlich, Heinz Lempertz, Sprecher der Künstlergemeinschaft Albertinum, Pfarrer Artur Schmitt und die beiden Beigeordneten Achim Grün (Stadt Mendig) und Alexander Müller (Verbandsgemeinde Mendig). Foto: Elvira Bell

Unter dem Leitthema „Gewalt ist keine Antwort“ hatten sich am Karfreitag auf Einladung der Kulturgemeinschaft Albertinum Mendig etwa 150 Menschen auf dem Parkplatz in der Pellenzstraße versammelt. An diesem Tag erinnern Christen in aller Welt an den Tod Jesu. Die Themen Verlust und Trauer stehen im Mittelpunkt. In der Vulkanstadt wurde mit der Aufstellung eines Mahnkreuzes an ein Attentat erinnert.