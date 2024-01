Temperaturen nur knapp über null Grad, Nieselwegen und dunkle Wolken wirkten nicht gerade einladend – trotzdem legten Walter Weiler, Reinhard Hermann, Jürgen Zellner und Edgar Girolstein am Samstag ihre Capes um, um als Heilige Drei Könige mit der Spendendose in der Hand im oberen Stadtteil von Mendig von Haus zu Haus zu ziehen und Geld für Not leidende Kinder zu sammeln.