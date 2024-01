Solch ein Szenario hat sich auf den Straßen im Landkreis Mayen-Koblenz und der Region seit Jahren nicht mehr abgespielt. Staus in einer Länge von bis zu 55 Kilometern, Autos, die Stoßstange an Stoßstange fahrend auf den Straßen vorankamen – das ist die Bilanz, als starke Schneefälle in der Nacht zum Donnerstag den Verkehr beeinträchtigten. „Alle unsere Kräfte sind im Dauereinsatz, besonders heftig ist die A 61 betroffen“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz am Morgen. Beeinträchtigt wurde der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) zudem durch den Streik der Busfahrer. Wir geben einen Überblick: