Plus Andernach Schließung nach nur 15 Monaten: Fordert Andernach Fördergelder für Kinderarztpraxis zurück? In der frankokanadischen Filmkomödie „Die große Verführung“ greifen die Bewohner eines abgelegenen Fischerdörfchens zu allerlei Tricks, um einen jungen Arzt davon zu überzeugen, sich bei ihnen im Ort anzusiedeln – mit Happy End. Dass die Bemühungen von Kommunen, dem Mangel an Medizinern mit besonderen Anreizen entgegenzuwirken, nicht immer von Erfolg gekrönt sind, zeigt das Beispiel Andernach. Von Martina Koch

Ende 2021 verabschiedete der Stadtrat die Richtlinien zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Stadt Andernach. Demnach stellt die Stadt Haus- und Fachärzten, die eine bestehende Praxis übernehmen, eine pauschale Förderung in Höhe von 20.000 Euro in Aussicht, die diese in die notwendigen Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen stecken können. ...