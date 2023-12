Die Nachricht, dass die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz die Andernacher Bereitschaftspraxis, die in den Räumen des St.-Nikolaus-Stifthospitals untergebracht ist, bereits zum Jahresende schließen wird, hat in Andernach für Bestürzung gesorgt. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Andernacher Stadtrat jetzt auf Anregung der CDU eine Resolution gegen diese Entscheidung.