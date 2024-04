Kruft

Scheibenwischer abgerissen

i ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Mann beschädigte in der Freitagnacht, 12. April in Kruft mehrere Fahrzeuge. Der Tatverdächtige lief zu Fuß von der Kondstraße über den Korretsweg in die Thomas-von-Inden-Straße und riss an mehreren geparkten PKW die Heckscheibenwischer ab.