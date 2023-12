Schachweltmeisterin begeistert Schachfreunde: Anna Muzychuk zu Gast in Mayen

Die Schachweltmeisterin Anna Muzychuk (6. von rechts) war in Mayen zu Gast.

Organisiert von ihrem Vorsitzenden Sergej Hofmann und Vorstandsmitglied Hermann Krings sowie durch die Unterstützung eines Autohauses konnte beim Schachverband in Mayen ein Simultanturnier mit der Weltmeisterin Anna Muzychuk aus der Ukraine durchgeführt werden. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor.

Die Räumlichkeiten im Mayener Autohaus wurden von Rudi Giering, langjähriges Mitglied der Schachvereinigung Mendig/Mayen, vorbereitet. Zudem gab es weitere Sponsoren, wie die beiden Geldinstitute sowie die Lottostiftung Rheinland-Pfalz. Mayens Oberbürgermeister Dirk Meid begrüßte die Weltmeisterin persönlich. Dabei sprach er seinen großen Respekt vor der Persönlichkeit der ukrainischen Weltmeisterin aus – besonders wegen ihrer Haltung zu Frauenrechten in manchen Ländern. Auch die Stadt Mendig und die Verbandsgemeinde Mendig unterstützten die Veranstaltung.

Den Vergleichswettkampf zwischen Anna Muzychuk und 20 jungen und älteren Schachbegeisterten konnte Anna mit 17 Siegen und drei Remis für sich entscheiden. Dabei erzielten Dr. Michael Knapp und Knut Scholl (aktive Schachspieler der Schachvereinigung Mendig/Mayen) und Heiko Götz (Ex-Mitspieler) einen Teilerfolg. Besonders die drei jüngsten Teilnehmer Varuzhar Sahakyan, Tom Wirths und Konstantin Kanzinger zeigten der Weltmeisterin über eine Stunde, was sie bisher beim Schachtraining gelernt hatten.

Nach zweieinhalb Stunden war die letzte Partie beendet und auch Thomas Schwab, ebenfalls aktiver Spieler der Schachvereinigung, musste sich Anna Muzychuk beugen. Es sei zu hoffen, dass solche öffentlichen Veranstaltungen zur Lösung der durch die Corona-Pandemie entstandenen Probleme des Vereins beitragen würden, betonte Krings am Ende.

Wer die Schachvereinigung Mendig/Mayen unterstützen oder aktiv teilnehmen möchte, sollte sich per E-Mail an schachmendigmayen@web.de oder bei Sergej Hofmann unter der E-Mail hofmann.schach@web.de melden. Das Training findet immer freitags (18 Uhr) in Obermendig im Klubhaus „Am Lindenbaum“ statt.