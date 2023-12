Plus Kreis Mayen-Koblenz RZ-Umfrage in der Region Mayen-Koblenz: Buchen nach der Pandemie – wo geht die Reise 2024 hin? Seit diesem Jahr ist es wieder weitestgehend möglich, ohne größere Einschränkungen zu reisen. Die Pandemie scheint längst vergessen, und in den Reisebüros laufen die Urlaubsbuchungen für das kommende Jahr bereits auf Hochtouren. Die RZ hat sich bei Reisebüros in der Region umgehört, wo es 2024 hingeht, was es für Entwicklungen gibt und wie die Kunden sparen können. Von Kim Fauss

Vorab: Es scheint für 2024 nicht das eine unschlagbare Trendreiseziel zu geben. Die Menschen nehmen weltweite Ziele in den Blick, was sich in den Buchungstrends zeigt. Fest steht: „Die Leute sind hungrig nach Urlaub“, so Marie Merges vom Koblenzer Reisebüro Beachfinder. Damit bringt sie die aktuelle Hochsaison der Reisebuchungen auf ...