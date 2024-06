Mayen

Rund um die Biene: Mayen feiert das Be(e)ats Festival

i Mayen feiert die Bienen beim Be(e)ats Festival Foto: Patrick Pleul/dpa/dpa

„Sommerzeit ist Bienenzeit“, schreibt die Stadtverwaltung Mayen und kündigt das diesjährige Be(e)ats Festival an. Diese steht ganz im Zeichen der schwarz-gelben Insekten und findet am Samstag, 6. Juli, von 10 bis 16 Uhr in der Innenstadt statt.