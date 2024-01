Der voll besetzte Spiegelsaal mit seinen zahlreichen Kronleuchtern verwandelte sich erneut in einen Boogie-Woogie-Klub. Zu Beginn jeden Jahres, mit Ausnahme der Corona-Jahre, ist eine Reise in die Zeit des Boogie-Woogie mit dem Pianisten Frank Muschalle für Musikliebhaber und Freunde dieses Genres zu einer lieb gewordenen Tradition geworden. Dieses als vertraut zu bezeichnende Stelldichein wurde am späten Sonntagnachmittag fortgesetzt.